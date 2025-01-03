Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيليّ: هكذا أبرمنا إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1300874-638715225074933631.png
Doc-P-1300874-638715225074933631.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل موقع "والاه" عن اللواء احتياط اليعزر تشيني ماروم، قائد سلاح البحرية الإسرائيلية سابقاً، انتقاداته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ورأى ماروم، الذي كان حتى وقت قريب المسؤول عن إعادة تأهيل الشمال، أن "إسرائيل أبرمت الاتفاق على عجل".
Advertisement

وأضاف: "يبدو أن الأميركيين ضغطوا علينا، وذهبنا إلى اتفاق غير جيّد. الاتفاق يُحدّد جداول زمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان".

وتابع: "كان علينا أن نقول إن هناك بالفعل اتفاقاً؛ قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينصّ على وجود منطقة فاصلة بيننا وبين حزب الله، وهو لا يتحرّك جنوباً. وكل ما كنا بحاجة إلى قوله هو أنه بما أنكم لم تفرضوا تطبيق هذا القرار حتى اليوم، سنقوم نحن بفرضه، وأي شخص يتحرك جنوباً سيتم التعامل معه". (الميادين)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2025-01-03
10:52 | 2025-01-03
10:32 | 2025-01-03
10:27 | 2025-01-03
10:22 | 2025-01-03
10:20 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24