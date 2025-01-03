16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسؤول إسرائيليّ: هكذا أبرمنا إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
Lebanon 24
03-01-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع "والاه" عن اللواء احتياط اليعزر تشيني ماروم، قائد سلاح البحرية الإسرائيلية سابقاً، انتقاداته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
ورأى ماروم، الذي كان حتى وقت قريب المسؤول عن إعادة تأهيل الشمال، أن "إسرائيل أبرمت الاتفاق على عجل".
Advertisement
وأضاف: "يبدو أن الأميركيين ضغطوا علينا، وذهبنا إلى اتفاق غير جيّد. الاتفاق يُحدّد جداول زمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان".
وتابع: "كان علينا أن نقول إن هناك بالفعل اتفاقاً؛ قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينصّ على وجود منطقة فاصلة بيننا وبين حزب الله، وهو لا يتحرّك جنوباً. وكل ما كنا بحاجة إلى قوله هو أنه بما أنكم لم تفرضوا تطبيق هذا القرار حتى اليوم، سنقوم نحن بفرضه، وأي شخص يتحرك جنوباً سيتم التعامل معه". (الميادين)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
05:00 | 2025-01-03
03/01/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها في لبنان.. هذا ما اعترفتا به
Lebanon 24
الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها في لبنان.. هذا ما اعترفتا به
23:36 | 2025-01-02
02/01/2025 11:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ترقص وتغني حافية القدمين.. هل ستنافس دانييلا زوجها ناصيف بالغناء؟ (فيديو)
Lebanon 24
أطلت ترقص وتغني حافية القدمين.. هل ستنافس دانييلا زوجها ناصيف بالغناء؟ (فيديو)
15:03 | 2025-01-02
02/01/2025 03:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
07:00 | 2025-01-03
03/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2025-01-03
فيديو من الجنوب... العدوّ أحرق منازل في حولا
10:52 | 2025-01-03
أبو جوده كلف رواد سلوم بتفتيش المصالح ودوائر محافظة البقاع
10:32 | 2025-01-03
تجدّد الاشتباكات بين الجيش ومسلّحين عند الحدود الشرقية
10:27 | 2025-01-03
الدفاع المدني أخمد حريقاً داخل مستودع في وادي خالد.. وانتشال جثة عامل
10:22 | 2025-01-03
إنتشال جثامين 3 شهداء في الخيام
10:20 | 2025-01-03
العلامة الخطيب: لمراجعة المراحل الماضية من الأداء السياسي
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
03/01/2025 18:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
03/01/2025 18:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
03/01/2025 18:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24