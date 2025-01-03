مسؤول إسرائيليّ: هكذا أبرمنا إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

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نقل موقع "والاه" عن اللواء احتياط اليعزر تشيني ماروم، قائد سلاح البحرية الإسرائيلية سابقاً، انتقاداته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.ورأى ماروم، الذي كان حتى وقت قريب المسؤول عن إعادة تأهيل الشمال، أن "إسرائيل أبرمت الاتفاق على عجل".وأضاف: "يبدو أن الأميركيين ضغطوا علينا، وذهبنا إلى اتفاق غير جيّد. الاتفاق يُحدّد جداول زمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان".وتابع: "كان علينا أن نقول إن هناك بالفعل اتفاقاً؛ قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينصّ على وجود منطقة فاصلة بيننا وبين حزب الله، وهو لا يتحرّك جنوباً. وكل ما كنا بحاجة إلى قوله هو أنه بما أنكم لم تفرضوا تطبيق هذا القرار حتى اليوم، سنقوم نحن بفرضه، وأي شخص يتحرك جنوباً سيتم التعامل معه". (الميادين)