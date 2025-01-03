أرسل الجيش، مساء الجمعة، تعزيزات عسكريّة إلى منطقة معربون عند الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك إثر اشتباكات عنيفة اندلعت مع مُسلّحين سوريين حاولوا فتح معبر بري غير شرعي في المنطقة.

بالفيديو.. الجيش يُرسل تعزيزات عسكريّة إلى منطقة معربون في شرق لبنان إثر اشتباكات مع مُسلّحين سوريين#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/QorpFWkxJ2 — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 3, 2025 Advertisement

كذلك، علم "لبنان24" أنَّ الجيش قصف بمدفعية الهاون مواقع للمسلحين داخل سوريا، ما أسفر عن إعطاب آلية لهم تحمل رشاشات ووقع إصابات.

في غضون ذلك، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنَّ الإشتباكات بين الجيش والمسلحين قد توقفت بعد إرسال هيئة تحرير الشام قوة إلى منطقة سرغايا وإجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها.

ومساء، أصدر الجيش بياناً أعلن فيه أن الاشتباكات تجددت مع المسلحين في معربون.

وأشار الجيش إلى أنَّ المسلحين استهدفوا وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض 4 عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.