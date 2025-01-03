جديد "جريمة قانا".. هذا ما فعله شبانٌ من البلدة

أقدم شبان من بلدة قانا، مساء الجمعة، على طريق طريق عام البلدة، استنكاراً لقتل المصور حسين بزي في المنطقة.

وتجمهر الشبان على الطريق خلال ساعات المساء الأولى ليقوموا بإشعال الإطارات في المكان.