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لبنان

جديد "جريمة قانا".. هذا ما فعله شبانٌ من البلدة

Lebanon 24
03-01-2025 | 12:28
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أقدم شبان من بلدة قانا، مساء الجمعة، على طريق طريق عام البلدة، استنكاراً لقتل المصور حسين بزي في المنطقة.
 
 
وتجمهر الشبان على الطريق خلال ساعات المساء الأولى ليقوموا بإشعال الإطارات في المكان.
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