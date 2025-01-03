هذا ما في حصل في مطار بيروت اليوم.. وزير الداخلية يكشف

قال وزير الداخلية بسام المولوي، اليوم الجمعة، إنَّ الحكومة قررت سابقاً تشديد الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أن هذا الأمر يشمل كل الحقائب والبضائع.

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وفي تصريح له عبر قناة "الحدث"، قال المولوي إنّ "كل من يمرّ عبر مطار بيروت يتم تفتيشه بما في ذلك الدبلوماسيون"، كاشفاً أنَّ طائرة أخرى تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية وصلت اليوم إلى مطار بيروت وجرى تفتيشها، وأضاف: "الأجهزة الأمنية تسيطر بشكلٍ كامل على مطار بيروت، ومبالغ مالية تشغيلية ومستندات تخص السفارة الإيرانية وجدت أمس داخل الحقائب الدبلوماسية التي وصلت إلى المطار عبر طائرة ماهان إير".

إلى ذلك، علّق المولوي على الاشتباكات بين الجيش اللبناني وسوريين عند الحدود مع سوريا، وقال: "نعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود السورية، ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوباً لدينا أو دولياً".



وأضاف: "المسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة".

مع هذا، ذكر المولوي أن "دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون".