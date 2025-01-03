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لبنان

متى سيزور هوكشتاين بيروت؟ إليكم الموعد

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيصلُ يوم الاثنين إلى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة بوقف اطلاق النار وانتخابات الرئاسة.
 
 
 
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