متى سيزور هوكشتاين بيروت؟ إليكم الموعد

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيصلُ يوم الاثنين إلى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة بوقف اطلاق النار وانتخابات الرئاسة.

Advertisement