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لبنان

تصريحٌ إيراني عن قوّة حزب الله.. وتحذيرٌ لإسرائيل

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:44
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أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن سوريا يجب ألا تتحول إلى ملاذ للإرهاب أو تهديد لدول الجوار والمنطقة. كما أضاف أن دول المنطقة يجب أن تساهم في تشكيل حكومة شاملة في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
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وأشار إلى أن إيران تحمل حسن نية تجاه سوريا، لافتا إلى أنها تسعى للمساعدة في استقرار البلاد وضمان أمن جميع مجموعاتها العرقية، مشددا على أن بلاده لا تتخذ القرارات بشأن سوريا بناءً على الشعارات، بل بانتظار إعلان الحكومة الانتقالية لسياساتها الإقليمية.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على أن مستقبل المقاومة في المنطقة واعد، مؤكداً أن حزب الله يعيد بناء قوته بشكل منظم. كما أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لمواجهة أي تهديد إسرائيلي جديد، محذرًا من أن أي حماقة قد تؤدي إلى حرب شاملة.

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