عن "إشتباكات الجيش" عند الحدود.. هكذا صرّح وزير الداخلية

علّق وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على الاشتباكات بين الجيش اللبناني وسوريين عند الحدود مع سوريا، وقال: "نعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود السورية، ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوباً لدينا أو دولياً".

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وأضاف: "المسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة". وأضاف: "المسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة".



مع هذا، ذكر المولوي أن "دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون".