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لبنان

عن "إشتباكات الجيش" عند الحدود.. هكذا صرّح وزير الداخلية

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:37
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علّق وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على الاشتباكات بين الجيش اللبناني وسوريين عند الحدود مع سوريا، وقال: "نعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود السورية، ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوباً لدينا أو دولياً".
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وأضاف: "المسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة".
 
 
مع هذا، ذكر المولوي أن "دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون".
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