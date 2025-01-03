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لبنان

"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال

Lebanon 24
03-01-2025 | 15:20
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه على منصة "أكس": "اليوم، أصبح حلم النقل المشترك في لبنان حقيقة وأول نموذج فعلي للشراكة بين القطاع العام والخاص".
 
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