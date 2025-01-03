"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه على منصة "أكس": "اليوم، أصبح حلم النقل المشترك في لبنان حقيقة وأول نموذج فعلي للشراكة بين القطاع العام والخاص".

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