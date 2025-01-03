أمرٌ لم يُكشف عن "طائرة إيران" في بيروت.. ما هو؟

تساءل مرجع أمني سابق عن مصدر المعلومة التي تم تسريبها إلى لبنان بشأن محتويات الطائرة الإيرانية التي تمَّ تفتيشها، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي.

ويقول المصدر إنَّ المعلومات عن وجود حقائب مالية يجب أن تأتي من خلال مصدرين، إما من داخل إيران باتجاه لبنان أو من الداخل اللبناني، وأضاف: "ما يتبين هو أن الرقابة شديدة في حين أنَّ المعلومات الإستخباراتيى فعالة بدرجة كبيرة".