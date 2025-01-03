Advertisement

لبنان

أمرٌ لم يُكشف عن "طائرة إيران" في بيروت.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-01-2025 | 16:41
A-
A+

Doc-P-1300993-638715446188972146.jpg
Doc-P-1300993-638715446188972146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تساءل مرجع أمني سابق عن مصدر المعلومة التي تم تسريبها إلى لبنان بشأن محتويات الطائرة الإيرانية التي تمَّ تفتيشها، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي.
 
ويقول المصدر إنَّ المعلومات عن وجود حقائب مالية يجب أن تأتي من خلال مصدرين، إما من داخل إيران باتجاه لبنان أو من الداخل اللبناني، وأضاف: "ما يتبين هو أن الرقابة شديدة في حين أنَّ المعلومات الإستخباراتيى فعالة بدرجة كبيرة".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-03
16:54 | 2025-01-03
16:47 | 2025-01-03
16:10 | 2025-01-03
15:48 | 2025-01-03
15:26 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24