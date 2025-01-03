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لبنان

حجّار جال على قرى قضاء مرجعيون مستطلعاً حاجات الصامدين والعائدين والنازحين

Lebanon 24
03-01-2025 | 16:47
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جال وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار على قرى قضاء مرجعيون لإستطلاع حاجات الصامدين والعائدين والنازحين اللبنانيين برفقة وفدٍ من وكالات الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثّل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الـUNHCR السيد إيفو فرايجسن، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ال WFP السيد ماثيو هولينجورث، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السيدة كريستن كنتسن، مدير منظمة اليونيسف في لبنان السيد أكيل أيار وفريق عمل الوزارة. 
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إجتماع موسع
 

وإستهلّ حجار جولته بإجتماع موسّع مع محافظة النبطية هويدا الترك حيث استمع والوفد المرافق الى الحاجات عن كثب. بعدها، تنقّل الوفد بحضور قائمقام مرجعيون وسام حايك بين بلدات دبّين، قبل السقي، القليعة، بلاط وجديدة مرجعيون حيث اجتمع في كل بلدة برئيس البلدية والمختار والأهالي الصامدين، مستمعاً إلى معاناتهم ومستفسراً عن حاجاتهم الأساسية.
وفي بلدية جديدة مرجعيون، المحطة الأخيرة للجولة، عُقِد لقاء موسّع مع فعاليات كل قرى قضاء مرجعيون حيث عرضت منظمات الأمم المتحدة المشارِكة في الجولة المساعدات التي قدّمتها خلال فترة الحرب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية بالإضافة إلى المساعدات التي سيتمّ تقديمها في الفترة المقبلة.
كذلك، شرح الأهالي تفاصيل معاناتهم وركّزوا على الحاجة الملحّة لدعمهم بالمازوت للتدفئة والأموال لترميم منازلهم ومؤسساتهم التجارية، وضرورة تفعيل العمل في مؤسسات الدولة كافّة.  
وبناءً على معطيات هذه الجولة، سيُعقَد إجتماعٌ الأسبوع المقبل مع منظمات الأمم المتحدة لوضع خطّة قصيرة الأمد للإستجابة للحاجات الأساسية للبنانيين في هذه المناطق.
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