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لبنان

إرباك لبنانيّ يواكب ارجاء زيارة وزير الخارجيّة السعوديّ

Lebanon 24
03-01-2025 | 22:28
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كتبت" النهار": تأكد خبر ارجاء او الغاء زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل بعدما سرت تسريبات عن زيارة كانت مقررة قبل جلسة انتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
الاّ أن نفي زيارة الوزير لا ينطبق على زيارة الأمير يزيد بن فرحان الذي يشرف على عمل اللجنة المختصة بشأن لبنان والتابعة لوزارة الخارجية السعودية على رأس وفد سعودي يلتقي فيه عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهو بحسب المعلومات امسك الملف اللبناني بتفاصيله كافة وأصبح  على درايه بالواقع اللبناني وتعقيداته.
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وتحدثت مصادر سياسية عن حالة الارباك التي تسود الأوساط السياسية وعدم الوصول الى اي توافقات او تقاطعات على اسماء معينة وتمترس كل جهة خلف مطالبها من دون فتح المجال  الى التواصل او تفاهم  قبل اي ايام قليلة من الجلسة الرئاسية بما يجعل اي خطوة خارجية من اي دولة محسوبة عليها و السعودية لا تريد التدخل بتفاصيل الملف الرئاسي لجهة تزكية أي اسم أو دعم أي مرشح،  بل تسعى إلى التوافق بين اللبنانيين على مرشح يتلاقى مع تطلعات المجتمع الدولي واللجنة الخماسية وهذا غير متوفر حتى اللحظة.


وبحسب المصادر تفضل السعودية  الانتظار لرؤية كيفية تعاطي اللبنانيين مع التغييرات الجذرية التي حدثت واذا كان هناك من نية لمواكبتها  خصوصا ان لبنان واللبنانيين أمام فرصة ذهبية كبيرة في تاريخه الحديث لإسترداد التوازن في الرئاسات الثلاث واعادة بناء المؤسسات بعيدا عن هيمنة الخارج وسياسة المحاور او لا زالوا متمسكين بالأداء القديم وعلى اساسه يتم التحرك.

من دون شك ان هذه الخطوة إلى الوراء من قبل السعودية تركت ارباكاً في الداخل اللبناني، وخصوصاً لدى النواب السنة الذين كانوا ينتظرون اشارة سعودية يحددون فيه مسارهم في ظل التباينات بينهم وزادت من حالة عدم اليقين بالنسبة للموقف من جلسة 9 يناير.

وفي سياق متصل  علمت "النهار" ان رئيس رئيس  حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع  اجتمع بنواب المعارضة على عجل قبل اجتماعهم الخميس بمقر كتلة "تجدد" في سن الفيل وابلغهم ان انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون اصبح متعذراً جداً وهذا ما دفع الوزير السعودي إلى تأجيل زيارته إلى لبنان وربما سيؤدي الى الغاء زيارة موفد الرئيس الأميركي اموس هوكشتاين.

وأبدى جعجع خشيته امام النواب من امكانية حصول "تهريبة" في جلسة الخميس توصل رئيساً بما لا يتناسب مع  متطلبات المرحلة طالباً منهم التنبه وابقاء جميع مطروحة منها امكانية الانسحاب من الجلسة او امكانية تطيير نصابها.
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