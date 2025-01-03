Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي لم يستقل "وهو سيّد قراره"

Lebanon 24
03-01-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1301029-638715662052458795.jpg
Doc-P-1301029-638715662052458795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت هيام عيد في" الديار": ليس خبراً عادياً، الحديث عن استقالة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لا سيما في لحظةٍ بالغة الدقة والخطورة في لبنان عموماً وفي الوسط المسيحي خصوصاً، وفي ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة في أكثر من دولة مجاورة.
Advertisement
وليس جديداً اليوم أيضاً تكرار مثل هذا الخبر، بعدما كان قد تردد في الخريف الماضي أن البطريرك الراعي يتجه للاستقالة، وقد أكد في حينه البطريرك أنه لن يستقيل من مهامه.
فالبطريرك الراعي، وهو بطريرك أنطاكية الماروني الـ77، قد انتخب في 15 آذار من العام 2011 خلفاً للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي كان قد أعلن استقالته في شباط من العام ذاته وبداعي التقدم في السن.
أسئلة جدية تُطرح على الساحة السياسية الداخلية حول خلفيات أو دوافع أي استقالة محتملة، ويجيب عنها رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، الذي يكشف لـ "الديار" عن أن كل ما تردد في المرحلة الأخيرة عن استقالة البطريرك، ليس كلاماً رسمياً بالدرجة الأولى، كما أنه ليس واقعياً ولا ينطبق على حقيقة الواقع البطريركي، لأنه عندما يقرر البطريرك الراعي الاستقالة، فهو لن يخجل من إعلان استقالته ولن يخفيها".
ويحدد المونسنيور أبو كسم عدة عوامل ومعطيات تحكم واقع بطريرك الموارنة والكنيسة المارونية والبطريركية، الأول هو أن البطريرك هو رأس الكنيسة المارونية، أي هو رئيس لا ينطبق عليه قانون الاستقالة المطبق في الكنيسة والذي يحدد سن الاستقالة بـ75 عاماً، لأن كل بطريرك هو رئيس كنيسة منتخب من مجمع الأساقفة ولا ينطبق قانون الاستقالة على كل البطاركة وليس فقط على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يبلغ من العمر 85 عاماً".
أمّا العامل الثاني وفق المونسنيور أبو كسم، فهو أن "سيدنا البطرك هو سيد قراره، وعندما يقرر الاستقالة فهو يتخذ هذا القرار بتوجه شخصي".
وإضافةً لذلك، فإن العامل الثالث فيتعلق بأسباب الاستقالة، والتي يوضح المونسنيور أبو كسم أنها "تكون على الدوام نتيجة عدم مقدرة صحية أو عدم مقدرة عقلية، أي أنه عندما يصبح البطريرك الماروني عاجزاً عن القيام بمهامه بسبب المرض أو أي داء آخر كالزهايمرعلى سبيل المثال، فهو يبادر إلى الاستقالة من منصبه وانتخاب بطريركٍ آخر، ولكن بالنسبة للبطريرك الراعي، فإن عقله يزن بلداً كما يقول المثل، ولا سبباً صحياً أو مرضاً لديه قد يدفعه الى الاستقالة".
وبالتالي، يعتبر المونسنيور أبو كسم أنه "كلما تقدم البطريرك بالسن وليس بالضرورة فقط البطريرك الراعي، يحصل تداول في بعض الأوساط الكنسية والسياسية بإمكان استقالته، ولذلك فإن القرار هو ملك للبطريرك وحده، وهو يتخذه وفق ضميره، ذلك أنه عندما يرى أنه لم يعد  قادراً على القيام بمهامه كبطريرك على رأس الكنيسة المارونية، يأخذ القرار بالاستقالة".
ورداً على سؤال حول أن هذه الاستقالة تأتي بإيعاز أو طلب من الفاتيكان، ينفي المونسنيور أبو كسم ذلك مؤكداً أن "البطريرك هو رأس الكنيسة، وهو خاضع للسلطة البابوية، ولكن القانون الكنسي لا يُلزم البطريرك بالاستقالة، ولو كان هناك أي سبب كنسي، لكان حصل ذلك، لأن الاستقالة لا يمكن أن يُخفيها أي طرف كما أنها ليست عيباً، وعندما تحصل يتمّ الإعلان عنها".
ويدعو المونسنيور أبو كسم إلى عدم "تضخيم الموضوع"، معتبراً أن الحديث عن استقالة البطريرك الراعي، قد يكون "مرتبطاً لدى البعض بالحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية، بحيث انه مع رئيس جديد يتمّ انتخاب بطريرك جديد أيضاً، ولكن الواقع ليس على هذه الصورة، لأن القرار هو لدى البطريرك منفرداً والذي قد يقرر ذلك بعد عامين أو ثلاثة".
واللافت، كما يضيف المونسنيور أبو كسم أن "البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير قد تعرض لمثل هذه الشائعات لمدة عامين قبل استقالته الفعلية بسبب تقدمه بالسن وشعوره بأنه لم يعد قادراً على إدارة الكنيسة، وبالتالي، فإن كل من يتحدث اليوم عن استقالة وشيكة للبطريرك الماروني، عليه أن يعلن عن هذا الأمر ويؤكده بنفسه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2025-01-03
22:09 | 2025-01-03
22:12 | 2025-01-03
23:41 | 2025-01-03
23:00 | 2025-01-03
22:56 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24