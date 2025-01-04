لهذه الاسباب اغلقت سوريا الحدود أمام اللبنانيين

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كشف مرجع أمني ينشط في البقاع أن القرار السوري بإقفال الحدود في وجه اللبنانيين ومنعهم من الدخول الى سوريا لن يستمر، وسوف تحل هذه المشكلة بعد إمساك الأمن العام السوري بالجانب السوري من الحدود.وقال المرجع "إن المعلومات تشير الى أن هناك أعداد كبيرة من السوريين الموجودين في لبنان يكلفون عددا من اللبنانيين الذهاب الى سوريا من أجل نقل أمتعتهم التي تركت هناك يوم سقوط نظام الاسد ولجلب الأموال التي تركت في الخزنات والشقق في سوريا، وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها هؤلاء السائقون ناقلو البضائع والأموال.المصدر لفت الى أن السلطات السورية إكتشفت هذا الامر، فقامت بالتشدد في دخول اللبنانيين، على أن تحل هذه الإشكالية بعد أسابيع قليلة .وكان وزير الداخلية بسام المولوي اكد امس "ان العمل جارٍ على حل مسألة منع اللبنانيين من دخول سوريا بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري".وقال مسؤول في الأمن العام "إن الجهاز لم يتبلغ بأي إجراء جديد من الجانب السوري لكنه فوجئ بإغلاق الحدود".