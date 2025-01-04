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لبنان

حبس انفاس بانتظار الاربعاء.. هذا ما سيجري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2025 | 01:30
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أكد مصدر في المعارضة النيابية لـ"لبنان 24" ان الاتصالات واللقاءات التي تعقدها  المعارضة في العلن او في الكواليس لا تزال تبحث اسم الرئيس العتيد للجمهورية الذي من المتوقع ان تدعمه في الجلسة التي من المقرر عقدها في 9 كانون الثاني 2025.
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واشار المصدر، الى ان اسم المرشح سيتم الاعلان عنه يوم الاربعاء بعد اكتمال الاتصالات مع جميع القوى لا سيما التي لا تنضوي في اطار قوى المعارضة، لتأمين اكبر قدر من التوافق عليه قبيل اعلانه، على ان يكون مشهد الاعلان مشهداً جامعاً لجميع القوى لتأكيد التوافق الشامل على الاسم.
واكد المصدر ان لائحة الاسماء بدأت تضيق حتى انها باتت اقل من اصابع اليد الواحدة، الا ان لا اتفاق نهائياً حتى الساعة على اسم مرشح واحد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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