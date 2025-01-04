مؤتمر اقتصادي ونقابي الثلاثاء وكلمات مرتقبة في "الشخصية الرئاسية"

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تتحضر جهة إقتصادية رسمية لعقد مؤتمر نقابي إقتصادي جامع الثلاثاء يضم معظم نقابات المهن الحرة والقوى العاملة في البلد وقوى الإنتاج وجمعيات التجار الأساسية والفاعلة ، حيث ستكون هناك كلمات حاسمة في ملف رئاسة الجمهورية من عدة شخصيات، كلّ بحسب إختصاصه ورؤيته للشخصية الأنسب لرئاسة الجمهورية للنهوض بالبلد سياسياً وإقتصادياً وإدارياً .ولفت مصدر مطلع الى أن هذا اللقاء سوف تصدر عنه ورقة مبادئ أو توصيات تكون عنصر حث ودفع بإتجاه حسن الإختيار للرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية .