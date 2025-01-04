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لبنان

مؤتمر اقتصادي ونقابي الثلاثاء وكلمات مرتقبة في "الشخصية الرئاسية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2025 | 02:15
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تتحضر جهة إقتصادية رسمية لعقد مؤتمر نقابي إقتصادي جامع الثلاثاء يضم معظم نقابات المهن الحرة والقوى العاملة في البلد وقوى الإنتاج وجمعيات التجار الأساسية والفاعلة ، حيث ستكون هناك كلمات حاسمة في ملف رئاسة الجمهورية من عدة شخصيات، كلّ  بحسب إختصاصه ورؤيته للشخصية الأنسب لرئاسة الجمهورية للنهوض بالبلد  سياسياً وإقتصادياً وإدارياً .
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ولفت مصدر مطلع الى أن هذا اللقاء سوف تصدر عنه ورقة مبادئ أو توصيات تكون عنصر حث ودفع بإتجاه حسن الإختيار للرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية .



المصدر: لبنان 24

لبنان

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