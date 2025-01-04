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لبنان
مؤتمر اقتصادي ونقابي الثلاثاء وكلمات مرتقبة في "الشخصية الرئاسية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-01-2025
|
02:15
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تتحضر جهة إقتصادية رسمية لعقد مؤتمر نقابي إقتصادي جامع الثلاثاء يضم معظم نقابات المهن الحرة والقوى العاملة في البلد وقوى الإنتاج وجمعيات التجار الأساسية والفاعلة ، حيث ستكون هناك كلمات حاسمة في ملف رئاسة الجمهورية من عدة شخصيات، كلّ بحسب إختصاصه ورؤيته للشخصية الأنسب لرئاسة الجمهورية للنهوض بالبلد سياسياً وإقتصادياً وإدارياً .
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ولفت مصدر مطلع الى أن هذا اللقاء سوف تصدر عنه ورقة مبادئ أو توصيات تكون عنصر حث ودفع بإتجاه حسن الإختيار للرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية .
المصدر:
لبنان 24
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