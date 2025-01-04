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لبنان

أصيب بحادثة "غامضة" في بيروت.. محمد بحالة حرجة جدا

Lebanon 24
04-01-2025 | 02:15
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تعرّض محمد العويك وهو طالب جامعي من منطقة الفوار شمال لبنان لإصابة خطيرة إثر حادثة غامضة في بيروت في وقت سابق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، أُبلغت عائلة محمد أنه تعرّض لحادث سير إلا أن المعلومات المتداولة لاحقًا أفادت بأنه أُطلق عليه النار من قبل مجهولين أثناء ذهابه لأداء الصلاة ما أسفر عن إصابته برصاصة في ظهره، علما ان ملابسات الحادثة غير واضحة.
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ونقل محمد إلى مستشفى قبرشمون بحالة حرجة جدًا، وتسعى عائلته لنقله إلى مستشفى في شمال لبنان لتلقي العلاج، إلا أنها تواجه صعوبات في العثور على سرير شاغر.




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