المطران بو نجم: رسالة كاريتاس تتجاوز تقديم الدعم المادي لتشمل الدعم الإنساني

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زار وفد من رابطة كاريتاس لبنان مدينة صور وبلدة القليعة. ضمّ المشرف على الرابطة، راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، منسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، عضو في مجلس الادارة الاب سمير غاوي، أمين المال العام نديم نادر، المدير التنفيذي جيلبير زوين، منسقة التنمية المستدامة والتنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان باسكال دباني، مدير قسم التنمية وسبل العيش جوزف بو عاصي، نائب المنسق العام لشبيبة كاريتاس شارلي خليل، نائب منسق عام جهاز الطوارئ في الشبيبة سمير حداد.استُهِلّت الجولة بزيارة لاقليم صور، حيث اجتمع الوفد مع رئيس الإقليم المونسنيور مارون غفري والمرشد الروحي للاقليم الخوري يعقوب صعب، وأعضاء المكتب ومسؤولي القسم الصحي. استمع الوفد الى المعانات الاقليم خلال الحرب وعلى الجهود التي بذلت لتأمين حاجات المواطنين، والتحديات التي واجهتهم، كما نقلوا للوفد رؤيتهم المستقبلية لعمل ودور الاقليم.كما زار الوفد مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في صور والتقى متروبوليت جورج إسكندر. وزار ايضا مطرانية صور المارونية والتقى المطران شربل عبدالله. وفي كلتا الزيارتين اضطلع الوفد على احوال الابرشيتين بعد تعرض مدينة صور للغارات وتدمير قسم كبير من المباني.انتقل الوفد بعدها إلى منطقة القليعة، حيث اجتمع مع أعضاء إقليم مرجعيون بحضور عدد من الكهنة من الرعايا المجاورة. حيث قدّم اعضاء الاقليم تقريرأ عن عملهم خلال الازمة وتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها... وعن الخطة المستقبلية للاقليم لتغطية حاجات المواطنين.من جهته، عبّر المطران بو نجم عن شكره العميق لابناء الرعايا الذين صمدوا في قراهم بالرغم من صعوبة وخطورة البقاء، مؤكدًا أن رسالة كاريتاس لبنان تتجاوز تقديم الدعم المادي لتشمل الدعم الإنساني، وأضاف: "نحن متفائلون بأن الأيام المقبلة ستشهد فجرًا جديدًا للبنان خاصة في الجنوب، وكاريتاس لبنان ستترك بصمة هنا من خلال مشاريع تنموية ستنقذها لتلبي تطلعات أهل المنطقة."وعبّر الاب عبود عن شكره العميق خلال وجوده في اقليم صور ومرجعيون لرئيسي الاقليمين والاعضاء على صمودهم وعملهم الدؤوب، مشددًا على أن "اريتاس قدمت كل ما توفر لها لدعم أهل الجنوب، سواء للذين نزحوا إلى المناطق الآمنة أو للسكان الصامدين في قراهم".وأكد أن "الرابطة ستواصل جهودها المستقبلية عبر مشاريع طبية واجتماعية وتنموية"، داعيًا الجميع إلى "الاستعداد وجمع البيانات اللازمة لتوفير الدعم المستدام للمتضررين، بالتعاون مع الجمعيات الدولية".