عن الإشاعات حول إستقالة البطريرك الراعي.. هذا ما أكده الخازن

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رداً على الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن استقالة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.ولفت الخازن في بيان إلى ان "غبطة البطريرك ثابت في موقعه كرئيس للكنيسة المارونية، ويؤدي واجباته بمسؤولية كبرى على الصعيدين الكنسي والوطني، كما كان دائماً".وأهاب الخازن بجميع وسائل الإعلام العودة إلى المراجع الرسمية في الكنيسة قبل نشر أي أخبار غير دقيقة أو مفبركة، حفاظاً على مصداقية الإعلام واحتراماً للرأي العام.