الخروقات الإسرائيلية مستمرة... إليكم ما يحدث في أجواء الجنوب

يواصل العدو الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار من خلال انتهاكاته للأجواء الجنوبية، حيث قامت طائرات استطلاع وطائرات مسيرة معادية بالتحليق في أجواء قرى العباسية، طورا، برج رحال، وديرقانون النهر على ارتفاع منخفض في القطاع الغربي من قضاء صور، وصولاً إلى السهل الممتد بين صور والقاسمية شمالاً والقليلة جنوباً، ولا زالت الطائرات مستمرة في التحليق، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

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