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لبنان

إستهدف منزلاً... الجيش الإسرائيلي يتوغل من مارون الراس إلى بنت جبيل

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أكثر من 5 دبابات وجرافة إسرائيلية تتوغل من بلدة مارون الراس إلى بنت جبيل- حي عقبة مارون.

وفي المعلومات، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي استهدف منزلاً بقذيفة من دبابة الميركافا.
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