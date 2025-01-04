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لبنان

صورة لبلدة الناقورة في الإعلام الإسرائيلي.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:46
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نشر الإعلام الإسرائيلي صورة من بلدة الناقورة أثناء تواجده هناك، حيث تظهر دبابتا مركافا وآلية هامر بالقرب من مرفأ الناقورة، بحسب ما افادت للوكالة الوطنية. 

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