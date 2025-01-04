رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يمكن للمدنيين تحمّل انهيار وقف إطلاق النار

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وفي التفاصيل، قالت سبولياريتش خلال زيارتها إلى لبنان أنّه "لا يمكن للمدنيين تحمّل انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يُعيدهم إلى القتال العنيف وما يجلبه من موت ودمار"، مشددةً على أن "الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري لتتمكن العائلات من العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها، ولوصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".تابعت: "كان من الممكن الحد من نطاق الدمار والاحتياجات الإنسانية الضخمة في لبنان إلى حد كبير لو التزم أطراف النزاع بقواعد الحرب تمامًا".ختمت: "لا يزال القانون الدولي الإنساني ساريًا وقاطعًا في هذا الصدد: يجب حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".