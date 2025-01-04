18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يمكن للمدنيين تحمّل انهيار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
04-01-2025
|
06:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، لبنان اليوم، حيث "لا تزال الاحتياجات الإنسانية كبيرة في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية".
وفي التفاصيل، قالت سبولياريتش خلال زيارتها إلى لبنان أنّه "لا يمكن للمدنيين تحمّل انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يُعيدهم إلى القتال العنيف وما يجلبه من موت ودمار"، مشددةً على أن "الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري لتتمكن العائلات من العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها، ولوصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
Advertisement
تابعت: "كان من الممكن الحد من نطاق الدمار والاحتياجات الإنسانية الضخمة في لبنان إلى حد كبير لو التزم أطراف النزاع بقواعد الحرب تمامًا".
ختمت: "لا يزال القانون الدولي الإنساني ساريًا وقاطعًا في هذا الصدد: يجب حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
15:20 | 2025-01-03
03/01/2025 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... شاهدوا بالصورة ما ضبطته بحوزته
08:32 | 2025-01-03
03/01/2025 08:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
13:40 | 2025-01-03
03/01/2025 01:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
Lebanon 24
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
23:58 | 2025-01-03
03/01/2025 11:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
07:50 | 2025-01-04
سرقة مغارة ميلادية في إحدى بلدات عكار.. القوى الأمنية تتحرك والأهالي يحذرون!
07:41 | 2025-01-04
رعد في عين التينة.. وهذا ما نقله من قاسم لبرّي
07:30 | 2025-01-04
تيمور جنلاط: تأييدنا جوزيف عون هو انسجام مع قناعتنا
07:23 | 2025-01-04
الجيش يغلق ثلاثة مفارق في برج الملوك بالسواتر الترابية.. إلى أين تؤدي؟
07:23 | 2025-01-04
"بشكل تدريجي وعلى مراحل"... إليكم تفاصيل خطة صيانة أضرار التيار الكهربائي
06:56 | 2025-01-04
للمرة الأولى منذ إتفاق وقف اطلاق النار.. طيران إسرائيلي مسيّر فوق هذه البلدات!
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
04/01/2025 15:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 15:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 15:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24