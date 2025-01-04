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لبنان

قذيفة مدفعية تستهدف بلدة جنوبية... هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:17
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استهدف العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، محيط مجمع الإمام الصدر الرياضي في منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل بقذيفة مدفعية.
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