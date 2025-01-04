حمية تفقد حائط الدعم على طريق ضهر البيدر.. وهذا ما أعلنه

يتفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، حائط الدعم على طريق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع، بعد تعرضه لانهيار جزئي نتيجة العوامل الطبيعية.



وفي هذا السياق، كشف حمية، ان "العمل جار لتأمين السلامة العامة المرورية يترافق مع حل جذري للانهيار".

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