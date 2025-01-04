Advertisement

لبنان

تمركز وقطع طريق... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1301188-638715950885062888.jpg
Doc-P-1301188-638715950885062888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت قوّة من جيش العدو الإسرائيلي نحو بلدة برج الملوك وتمركزت قرب محطة فرح وقطعت الطريق بالاسلاك الشائكة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يغلق ثلاثة مفارق في برج الملوك بالسواتر الترابية.. إلى أين تؤدي؟
lebanon 24
04/01/2025 15:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تقدمت قوة من الجيش الإسرائيلي نحو بلدة برج الملوك وتمركزت قرب محطة فرح وقطعت الطريق بالاسلاك الشائكة
lebanon 24
04/01/2025 15:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية تقدمت من بلدة كفركلا باتجاه اطراف برج الملوك حيث وضعت اسلاكا معدنية قطعت بها الطريق ومن ثم غادرت
lebanon 24
04/01/2025 15:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: اقتحام الجيش الاسرائيلي مستشفى كمال عدوان والمجازر الوحشية في محيطه جرائم حرب
lebanon 24
04/01/2025 15:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش الاسرائيلي

برج الملوك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2025-01-04
07:41 | 2025-01-04
07:30 | 2025-01-04
07:23 | 2025-01-04
07:23 | 2025-01-04
06:56 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24