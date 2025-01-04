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لبنان

للمرة الأولى منذ إتفاق وقف اطلاق النار.. طيران إسرائيلي مسيّر فوق هذه البلدات!

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أجواء بلدات الدوير وجبشيت وحاروف وعبا زبدين شوكين تشهد تحليقاً مكثفاً على علو منخفض للمسيرات الاسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ إتفاق وقف اطلاق النار.
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