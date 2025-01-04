للمرة الأولى منذ إتفاق وقف اطلاق النار.. طيران إسرائيلي مسيّر فوق هذه البلدات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أجواء بلدات الدوير وجبشيت وحاروف وعبا زبدين شوكين تشهد تحليقاً مكثفاً على علو منخفض للمسيرات الاسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ إتفاق وقف اطلاق النار.

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