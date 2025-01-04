Advertisement

لبنان

الجيش يغلق ثلاثة مفارق في برج الملوك بالسواتر الترابية.. إلى أين تؤدي؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1301203-638715975806537823.jpg
Doc-P-1301203-638715975806537823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن جرافة تابعة للجيش أغلقت منذ بعض الوقت ثلاثة مفارق في بلدة برج الملوك بالسواتر الترابية.

والمفارق هي مفرق مسبح رويال، مفرق معصرة سلامة للجهة الجنوبية ومفرق طريق الجزيرة، وجميعها تؤدي إلى جنوب سهل مرجعيون لجهة كفركلا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات هائلة في بلدة كفركلا - جنوب لبنان
lebanon 24
04/01/2025 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في كفركلا.. الجيش الإسرائيلي يفجر المنازل!
lebanon 24
04/01/2025 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تستمر بنسف المنازل في كفركلا (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
04/01/2025 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عمليات تفجير منازل في بلدة كفركلا
lebanon 24
04/01/2025 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

كفركلا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2025-01-04
12:57 | 2025-01-04
12:46 | 2025-01-04
12:40 | 2025-01-04
12:26 | 2025-01-04
11:56 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24