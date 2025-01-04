الجيش يغلق ثلاثة مفارق في برج الملوك بالسواتر الترابية.. إلى أين تؤدي؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن جرافة تابعة للجيش أغلقت منذ بعض الوقت ثلاثة مفارق في بلدة برج الملوك بالسواتر الترابية.



والمفارق هي مفرق مسبح رويال، مفرق معصرة سلامة للجهة الجنوبية ومفرق طريق الجزيرة، وجميعها تؤدي إلى جنوب سهل مرجعيون لجهة كفركلا.

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