"بشكل تدريجي وعلى مراحل"... إليكم تفاصيل خطة صيانة أضرار التيار الكهربائي

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تابعت الشركة: "عليه، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين المبالغ المالية اللازمة للمباشرة باعمال الصيانة. استخدمت شركة مراد الموارد المتاحة لديها والمواد المتوفرة عند الموردين لإعادة تشغيل الشبكة تدريجيًا. وباشرت بأعمال مسح الأضرارعلى شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض، بهدف معرفة حجم الأضرار وكمية المواد اللازمة لاصلاح اضرار شبكة التوزيع الكهربائية".أضافت: "فور انتهاء أعمال المسح لكافة الأضرار، تم وضع طلبات الشراء لتأمين الكميات المطلوبة من المواد والاكسسوارات والمعدات الضرورية لاستكمال العمل وبدعم كامل من مؤسسة كهرباء لبنان".واوضحت أنّه "لكن ونظرا لضخامة حجم الكميات المطلوبة، فان عملية تصنيعها وتوريدها من قبل المصانع والموردين ستتمّ بشكل تدريجي وعلى مراحل ضمن مدّة ثلاثة أشهر، وقد تمّ تحديد الأولويات وفقاً للتالي: تأمين الكهرباء للمرافق الأساسية مثل محطات المياه والمستشفيات وشبكات الاتصالات والمؤسسات الرسمية. إصلاح شبكات التوتر المتوسط كمرحلة أولى بدءاً من الاجسام الرئيسية للمخارج ثم الانتقال إلى تفريعاتها. إعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض كمرحلة ثانية مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يمكن إعادة التيار إليها بشكل سريع مع استخدام الكميات المتوفرة من المواد وتوسيع استفادة المناطق".وتابعت: "إن شركة مراد وبصفتها مقدم خدمات لمؤسسة كهرباء لبنان، وإذ تؤكد التزامها الكامل بالتواصل مع المواطنين للإجابة عن كافة المراجعات والاستفسارات، تشدّد على التزامها العمل بكل شفافية وصولاً للهدف الأساسي وهو تأمين وصول التيار الكهربائي لأكبر عدد من المشتركين ضمن أقصر فترة، وبما يتماشى مع الكميات المتوفرة التي يتمّ استلامها من الموردين".وختمت: "نشكر تفهمكم وصبركم خلال هذه الفترة الصعبة ونعدكم بمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية".