سرقة مغارة ميلادية في إحدى بلدات عكار.. القوى الأمنية تتحرك والأهالي يحذرون!





ووفق المعلومات، أثارت الحادثة استياء الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للكشف عن ملابساتها، محذرين من تداعياتها على العيش المشترك في المنطقة.

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وأكد الأهالي ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس القيم والتقاليد، داعين الجميع إلى الحفاظ على روح المحبة والسلام في البلدة. أفادت مندوبة لبنان 24 بأن مجهولين سرقوا مغارة ميلادية تحتوي على تماثيل في بلدة شدرا العكارية.ووفق المعلومات، أثارت الحادثة استياء الأهالي الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للكشف عن ملابساتها، محذرين من تداعياتها على العيش المشترك في المنطقة.وأكد الأهالي ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس القيم والتقاليد، داعين الجميع إلى الحفاظ على روح المحبة والسلام في البلدة.

وبعد أقل من 24 ساعة على الحادثة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات - مكتب القبيات، من توقيف المدعو "عبد الرحمن ج." وهو سوري الجنسية في محلة البقيعة، والذي يشتبه بأنه صاحب الفان المستخدم في عملية السرقة.



والتحقيقات مستمرة لكشف كافة المتورطين وإعادة المسروقات.