تيمور جنلاط: تأييدنا جوزيف عون هو انسجام مع قناعتنا

أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اليوم السبت، ان "تثمر جلسة المجلس النيابي المقررة الخميس المقبل، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، تخدم تطلّعات اللبنانيين وتثبّت اركان الدولة".

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وقال خلال استقبالات السبت في قصر المختارة: "تأييدنا العماد جوزيف عون هو انسجام مع قناعتنا بمقتضيات المرحلة وبلوغ الاستقرار والأمن، بحيث لا تزال تواجه اللبنانيين تحديّات جمّة".



وشدد على "وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحّمل لجنة الإشراف على تطبيقه مسؤولية لجم اسرائيل عن الاستمرار في انتهاكاتها العدوانية، وإمعانها في نسف القرى وتجريف المنازل، وبما يعيق بسط السيادة اللبنانية كاملة"، مؤكداً "دعم الاجراءات الامنية المتخذة من قبل الجيش والقوى الامنية لضبط الحدود مع سوريا، عبر اقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب بكافة اشكاله، بما في ذلك الاجراءات المتخذة حيال المرفأ والمطار. وحسنا فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتصاله بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لفتح مجال التنسيق رسميا مع الحكم الجديد في سوريا".



وختم: "آن للوطن تبديد اخفاقاته وسد عجزه، وانهاض دولته بنظامها ودستورها ومؤسساتها، والانصراف الى ما يحقق طموحات ابنائه بالعيش الكريم".



