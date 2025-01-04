شركة كهرباء قاديشا تُشجب السرقات المتكررة وتدعو إلى محاسبة الفاعلين

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شجبت شركة كهرباء قاديشا السرقات المتكررة في نطاقها، داعية المعنيين إلى محاسبة المتورطين. وقالت في بيان لها: "نحيطكم علماً أنه وفي الآونة الاخيرة كثرت عمليات السرقة، وهي تعتبر تعديا على الاملاك والمنشآت العامة، لا سيما شبكة كهرباء القاديشا، وسرقة النحاس ضمن نطاق بلدية الميناء وطرابلس لا سيما المنطقة الواقعة بين مدخل مرفا طرابلس والمسلخ وبين محلات الفري على الطريق الجانبية لأوتوستراد الميناء بيروت باتجاه الملعب الأولمبي، حيث تعرضت هذه المناطق من 26/11/2024 لغاية 4/1/2025 ل 11 للسرقة".تابعت: "وبما أن هذه السرقات تكلف القاديشا اعباء اضافية هائلة، بالاضافة الى حرمان المواطنين من الاستفادة من التيار الكهربائي، ولا سيما ان القاديشا قد رفعت ساعات التغذية في الآونة الاخيرة، وبناء لذلك تقدمت الشركة بعدة شكاوى ضد مجهول الى النيابة العامة من خلال وكلائها المحامين عند حصولها".أضاف البيان: "ولما كانت الشركة تعاني من نقص حاد من المواد والتجهيزات، حيث اصبحت عاجزة عن اعادة مد الشبكة النحاسية بدل المسروقة، وبالتالي اصبحت عاجزة ايضاً عن تأمين التيار الكهربائي في مدينة الميناء، وذلك الى حين تأمين التجهيزات بدل المسروقة".وختم: "نطلب من الاجهزة الامنية ان تعمل على كشف الفاعلين، وايضاً من المواطنين ان يكونوا حريصين على هذه المنشآت والمساعدة في ايقاف هذه الآفة التي تعود بالضرر علينا وعليهم".