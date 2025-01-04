آليات اليونيفيل أقفلت طريق وادي الحجير.. وهذا ما قام به جنود إسرائيليون

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن آليات اليونيفيل أقفلت طريق وادي الحجير الرئيسي في سفح القنطرة لبعض الوقت.



ووفق المعلومات، قام الجنود الإسرائيليون بالتفتيش في المحيط قبل أن تتوجه الدورية نحو وادي الخنازير في سفح القصير وعلمان ودير سريان للبحث عن منشآت محتملة للمقاومة.

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