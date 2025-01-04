دوي انفجارات في صور ومحيطها... هذه طبيعتها

نفذ العدو الاسرائيلي عملية تفجير بين منطقتي علما الشعب وطير حرفا، في القطاع الغربي في قضاء صور، وقد سمع دوي الإنفجارات إلى صور ومحيطها، وفقاً للوكالة الوطنية.

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