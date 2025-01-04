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لبنان

دوي انفجارات في صور ومحيطها... هذه طبيعتها

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:47
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نفذ العدو الاسرائيلي عملية تفجير بين منطقتي علما الشعب وطير حرفا، في القطاع الغربي في قضاء صور، وقد سمع دوي الإنفجارات إلى صور ومحيطها، وفقاً للوكالة الوطنية. 
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