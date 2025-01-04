عن جلسة انتخاب الرئيس... هذا ما يأمله هاشم

امل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد لقائه وفودا في منزله في شبعا، اليوم السبت، ان "تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية منتجة، وان يكون لدينا رئيس لاعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، في ظل التطورات والتحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة وبقاء لبنان في دائرة التصويب الاسرائيلي والذي ما زال يمعن في ممارساته العدوانية وانتهاكاته اليومية وعدم التزامه باتفاق وقف العدوان".

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تابع هاشم: "اذا ما تأكدت نوايا العدو الاسرائيلي بعدم التزامه بما جاء ببنود اتفاق وقف العدوان وانسحابه من الاجزاء التي احتلها منذ بداية عدوانه وزاد من توغله وما زال منذ بدء الاتفاق وبداية عمل لجنة المراقبة الخماسية، مما يضعنا امام مرحلة دقيقة الخطورة"، معتبرا أنّه "عليه لا بد من ان تتحمل الدول الراعية مسؤولية استثنائية لوضع حد للتفلت الاسرائيلي، لان ذلك سيرفع من حدة التوتر وسيعتبر لبنان ما يحصل في حينه احتلالا يستدعي مواجهته بكل الوسائل المتاحة".

أضاف: "ولأننا امام هذا الوضع الخطير اضافة الى الملفات الكثيرة وضرورة متابعتها بدقة وسرعة، يأتي اصرار دولة الرئيس نبيه بري لانتخاب الرئيس في جلسة التاسع من الشهر دون اي تأجيل، لأن المصلحة الوطنية تتطلب من القوى والكتل النيابية التواصل لتقريب وجهات النظر للتفاهم والتوافق على الشخصية التوافقية اللامستفزة والتخلي عن المصالح الضيقة والتفتيش عن المكاسب لا مكان لهما امام ما يواجهنا من استهدافات الكيان الاسرائيلي لتمرير مشاريعه الذي اعلن عنها ويعمل لها".