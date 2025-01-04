بحضور وزير الشباب والرياضة.. احتفال تكريمي في مركز "جاد"

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أقامت جمعية "جاد شبيبة ضد المخدرات" احتفالًا لتكريم لاعب كرة المضرب الدولي جاد حبيب، برعاية وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في مركز الجمعية. حضر الحفل علي خليفة ممثلًا عن وزير الرياضة، ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ورئيس اتحاد نقابات عمال لبنان فريد زينون، بالإضافة إلى وفد من مركز الحسن الطبي الجامعي وعدد من الأطباء.كما تم تنظيم نشاطات رياضية لكرة الطاولة تحت شعار "رياضة خالية من الإدمان" بمشاركة بطل لبنان في الجامعات أمير الوالي.وفي نهاية الحفل، تم تعيين سعد حواط القاضي مسؤولًا عن كرة المضرب في جمعية "جاد"، للإشراف على سلسلة من الأنشطة العالمية التي تحمل اسم "رياضة خالية من الإدمان".