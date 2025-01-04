Advertisement

لبنان

بحضور وزير الشباب والرياضة.. احتفال تكريمي في مركز "جاد"

Lebanon 24
04-01-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1301244-638716041531916653.png
Doc-P-1301244-638716041531916653.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت جمعية "جاد شبيبة ضد المخدرات" احتفالًا لتكريم لاعب كرة المضرب الدولي جاد حبيب، برعاية وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في مركز الجمعية. حضر الحفل علي خليفة ممثلًا عن وزير الرياضة، ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ورئيس اتحاد نقابات عمال لبنان فريد زينون، بالإضافة إلى وفد من مركز الحسن الطبي الجامعي وعدد من الأطباء.
Advertisement

كما تم تنظيم نشاطات رياضية لكرة الطاولة تحت شعار "رياضة خالية من الإدمان" بمشاركة بطل لبنان في الجامعات أمير الوالي.

وفي نهاية الحفل، تم تعيين سعد حواط القاضي مسؤولًا عن كرة المضرب في جمعية "جاد"، للإشراف على سلسلة من الأنشطة العالمية التي تحمل اسم "رياضة خالية من الإدمان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2025-01-04
12:57 | 2025-01-04
12:46 | 2025-01-04
12:40 | 2025-01-04
12:26 | 2025-01-04
11:56 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24