"مرفوض".. السفير الإيراني في بيروت ينتقد تفتيش حقائب ركاب طائرة "ماهان"

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وفي تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، اعتبر أماني إن "القیام بمثل هذه الإجراءات ضد طائرة إيرانية مرفوض".وشدد على أن "الإجراء الذي اتخذته السلطات اللبنانية كان نتيجة عدم وعیهم بشأن الحقيبة الدبلوماسية الإيرانية وهم حاولوا فتح الحقیبة الدبلوماسیة لكنه تم حل الموضوع بعد تدخل وزارة الخارجية وإبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بذلك وخرجت الحقیبة من مطار بيروت دون تفتيش".وأضاف أماني، أنه "عقب إجراءات التفتيش حدث ازدحام وتأخير للركاب وتسبب في استياء الكثير من الأشخاص والركاب"، مؤكدا اعتراض إيران على هذا الإجراء. (سبوتنيك)