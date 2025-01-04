البعريني: نعمل على إيصال مرشّح يحظى بإجماع

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وقال البعريني:" اليوم نحن على أبواب انتخاب رئيس للجمهوريّة، ونعمل في تكتّل الاعتدال ومع زملائنا في "لبنان الجديد" على إيصال مرشّح يحظى بإجماع ويلبّي تطلّعات الناس. ونتمنى أن تثمر جلسة التاسع من كانون برئيس يلبّي طموحات اللبنانيين جميعهم من دون استثناء".أضاف: "نحن في منطقة عكار، نحترم كل الناس وكل شخص يحاول تعزيز انماء المنطقة، ولكنّنا نقف سدًا منيعًا في وجه المال السياسي الذي يدمّر ولا يعمّر. لدينا طريق دوليّة ومطار القليعات ولدينا الكثير من الأمور التي تتطلّب اهتمامًا، وهذا ما سنعمل من اجل تحقيقه".وختم البعريني:" الجميع يعلم أن في بيروت ومراكز القرار يعاملوننا بدونيّة، وهذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا، وهذه الذهنيّة يجب التخلّص منها وإخراجها تمامًا، فالمسايرة على حساب أهلنا مرفوضة، وسنعلّي الصوت بوحدتنا، فنحن لسنا تابعين لاحد ولا نأخذ توجيهاتنا إلا من أهلنا وتراب منطقتنا". (الوكالة الوطنية)