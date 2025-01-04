Advertisement

لبنان

البعريني: نعمل على إيصال مرشّح يحظى بإجماع

Lebanon 24
04-01-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1301255-638716068625758905.png
Doc-P-1301255-638716068625758905.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُقيمت مأدبة غداء تكريماً لعضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في كروم عرب، بحضور حشد من الأهالي والأصدقاء.

وقال البعريني:" اليوم نحن على أبواب انتخاب رئيس للجمهوريّة، ونعمل في تكتّل الاعتدال ومع زملائنا في "لبنان الجديد" على إيصال مرشّح يحظى بإجماع ويلبّي تطلّعات الناس. ونتمنى أن تثمر جلسة التاسع من كانون برئيس يلبّي طموحات اللبنانيين جميعهم من دون استثناء".
Advertisement

أضاف: "نحن في منطقة عكار، نحترم كل الناس وكل شخص يحاول تعزيز انماء المنطقة، ولكنّنا نقف سدًا منيعًا في وجه المال السياسي الذي يدمّر ولا يعمّر. لدينا طريق دوليّة ومطار القليعات ولدينا الكثير من الأمور التي تتطلّب اهتمامًا، وهذا ما سنعمل من اجل تحقيقه".

وختم البعريني:" الجميع يعلم أن في بيروت ومراكز القرار يعاملوننا بدونيّة، وهذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا، وهذه الذهنيّة يجب التخلّص منها وإخراجها تمامًا، فالمسايرة على حساب أهلنا مرفوضة، وسنعلّي الصوت بوحدتنا، فنحن لسنا تابعين لاحد ولا نأخذ توجيهاتنا إلا من أهلنا وتراب منطقتنا". (الوكالة الوطنية) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2025-01-04
12:57 | 2025-01-04
12:46 | 2025-01-04
12:40 | 2025-01-04
12:26 | 2025-01-04
11:56 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24