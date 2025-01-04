في هذه البلدة... الدفاع المدني ينتشل جثامين 3 شهداء

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني،في بيان اليوم السبت، أنه "في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في بلدة الخيام، للأسبوع الثالث على التوالي، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة سابقاً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين 3 شهداء من حي الحومة في بلدة الخيام.وقد تم نقل الجثمانين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.كما أكدت المديرية أن "فرقها ستستأنف، صباح يوم غد، عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع المذكور إلى حين العثور على جميع المفقودين".