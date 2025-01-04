خلال آخر من يومين من العام 2024.. مداهمات وكمائن نفذتها القوى الأمنية في طرابلس هذه تفاصيلها

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"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم في مختلف الأراضي اللبنانية.وبغية الحدّ من الجرائم التي تحصل في محافظة الشمال، كثّفت شعبة المعلومات من الجهود الاستعلامية والميدانية، ونفّذت بتاريخي 30 و 31 -12-2024 عدّة مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف 18 شخصًا، هم:- س. ش. (من مواليد 1995، لبناني) بحقّه 8 مذكّرات عدليّة بجرائم إطلاق نار وتدخّل بجرم، وحيازة أسلحة وسلب، ومحاولة قتل، ومشتبه به بترويج المخدّرات، وبحوزته كمّيّة من المخدّرات ومبلغ مالي وهاتف خليوي.- ع. ق. (من مواليد 2002، لبناني) بحقّه 5 مذكّرات عدلية بجرائم محاولة قتل وتخريب وإطلاق نار ومخدّرات. وبحوزته كمّيّة من المخدّرات وسكّين ستّ طقّات ودفترَي ورق لفّ.- أ. ق. (من مواليد عام 2003، لبناني) بحقّه 4 مذكّرات عدلية بجرائم محاولة قتل وخطف.- أ. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني) بحقّه 3 مذكّرات عدلية بجرائم إطلاق نار، ومخالفة أنظمة السير.- س. ح. (من مواليد 2000، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم إطلاق نار وتهديد. وبحوزته مسدس حربي مع ممشط وطلقتَين صالحتَين للاستعمال.- أ. ش. (من مواليد 1987، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم تهديد ومحاولة قتل واحتيال.- ب. ك. (من مواليد 1993، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم محاولة قتل.- خ. ح. (من مواليد 1987، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم محاولة قتل.- ي. ض. (من مواليد 2006، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم سرقة درّاجة نارية وطعن بسكّين.- س. م. (من مواليد 1999، لبناني) لحيازته مسدّس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال، وكمّيّة من المخدّرات.- ع. ن. (من مواليد عام 1989، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم مخدّرات.- ب. ج. (من مواليد 1991، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم سرقة درّاجات نارية.- م. ح. (من مواليد 2008، لبناني) لحيازته سلاح صيد دون ترخيص نوع بومب أكشن مع ممشط و22 طلقة.- أ. ض. (من مواليد 2009، لبناني) لحيازته سلاح صيد دون ترخيص نوع بومب أكشن مع ممشط و22 طلقة.- ع. ر. ز. (من مواليد 1998، لبناني) لقيامه بإحراق شجرة الميلاد في محلّة مستديرة النيني.- و. ع. (من مواليد 2003، لبناني) لقيامه بإحراق شجرة الميلاد في محلّة مستديرة النيني.- أ. خ. (من مواليد 1988، سوري) بجرم دخول البلاد خلسة.- ع. ع. (من مواليد 2003، سوري) بجرم دخول البلاد خلسة".