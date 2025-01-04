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لبنان

خلال آخر من يومين من العام 2024.. مداهمات وكمائن نفذتها القوى الأمنية في طرابلس هذه تفاصيلها

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:44
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم في مختلف الأراضي اللبنانية.
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وبغية الحدّ من الجرائم التي تحصل في محافظة الشمال، كثّفت شعبة المعلومات من الجهود الاستعلامية والميدانية، ونفّذت بتاريخي 30 و 31 -12-2024 عدّة مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف 18 شخصًا، هم:

- س. ش. (من مواليد 1995، لبناني) بحقّه 8 مذكّرات عدليّة بجرائم إطلاق نار وتدخّل بجرم، وحيازة أسلحة وسلب، ومحاولة قتل، ومشتبه به بترويج المخدّرات، وبحوزته كمّيّة من المخدّرات ومبلغ مالي وهاتف خليوي.
- ع. ق. (من مواليد 2002، لبناني) بحقّه 5 مذكّرات عدلية بجرائم محاولة قتل وتخريب وإطلاق نار ومخدّرات. وبحوزته كمّيّة من المخدّرات وسكّين ستّ طقّات ودفترَي ورق لفّ.
- أ. ق. (من مواليد عام 2003، لبناني) بحقّه 4 مذكّرات عدلية بجرائم محاولة قتل وخطف.
- أ. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني) بحقّه 3 مذكّرات عدلية بجرائم إطلاق نار، ومخالفة أنظمة السير.
- س. ح. (من مواليد 2000، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم إطلاق نار وتهديد. وبحوزته مسدس حربي مع ممشط وطلقتَين صالحتَين للاستعمال.
- أ. ش. (من مواليد 1987، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم تهديد ومحاولة قتل واحتيال.
- ب. ك. (من مواليد 1993، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم محاولة قتل.
- خ. ح. (من مواليد 1987، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم محاولة قتل.
- ي. ض. (من مواليد 2006، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم سرقة درّاجة نارية وطعن بسكّين.
- س. م. (من مواليد 1999، لبناني) لحيازته مسدّس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال، وكمّيّة من المخدّرات.
- ع. ن. (من مواليد عام 1989، لبناني) بحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرائم مخدّرات.
- ب. ج. (من مواليد 1991، لبناني) بحقّه مذكّرة عدلية بجرم سرقة درّاجات نارية.
- م. ح. (من مواليد 2008، لبناني) لحيازته سلاح صيد دون ترخيص نوع بومب أكشن مع ممشط و22 طلقة.
- أ. ض. (من مواليد 2009، لبناني) لحيازته سلاح صيد دون ترخيص نوع بومب أكشن مع ممشط و22 طلقة.
- ع. ر. ز. (من مواليد 1998، لبناني) لقيامه بإحراق شجرة الميلاد في محلّة مستديرة النيني.
- و. ع. (من مواليد 2003، لبناني) لقيامه بإحراق شجرة الميلاد في محلّة مستديرة النيني.
- أ. خ. (من مواليد 1988، سوري) بجرم دخول البلاد خلسة.
- ع. ع. (من مواليد 2003، سوري) بجرم دخول البلاد خلسة".
 
أضاف البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصّة بناء على إشارة القضاء".

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