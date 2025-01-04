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لبنان

بيانٌ من الجيش.. من أوقف في البقاع؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:02
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع، السوري (ب.ب.) وشقيقه (ا.ب.) لإقدامهما على تهريب أسلحة، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر.
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كذلك، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات شخصًا واحدًا وضبطت ممنوعات وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (ن.ر.) عند حاجز وادي حميد - عرسال لمحاولته الفرار من عناصر الحاجز، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزته.
- ضبط كمية من حشيشة الكيف والذخائر في منطقة راس المال – الهرمل.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين ".
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