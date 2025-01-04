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لبنان

"توغل جديد في الجنوب".. إلى أين دخل العدو مساء اليوم؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:18
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"توغل جديد في الجنوب".. إلى أين دخل العدو مساء اليوم؟
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، أنّ دورية مشاة إسرائيلية مؤلفة من عددٍ من الجنود، توغلت بين منطقتي عيتا الشعب ورميش في جنوب لبنان وذلك قبل الانسحاب إلى الداخل الفلسطيني المُحتل.
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وتزامن هذا الأمر مع تحليقٍ مكثف للطيران المُسيّر والاستطلاعي الإسرائيليّ فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان وصولاً حتى مشارف غرب مجرى نهر الليطاني. 
 
 
 
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