من "اليونيفيل".. بيانٌ عاجل عن "إنتهاك إسرائيلي صارخ"!

أعلنت قوات "اليونيفيل"، مساء السبت، أن جنود قوات حفظ السلام شاهدوا صباح اليوم جرّافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمّر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في منطقة اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة.

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واعتبرت قوات "اليونيفيل" في بيان أنَّ "التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".

وختم: "إننا ندعو جميع الأطراف إلى تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".