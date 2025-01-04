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لبنان

عن قائد الجيش.. ماذا أبلغ بري الموفد السعودي؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:11
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نقلت قناة "الجديد" عن أوساط نيابية قولها، اليوم السبت، أنّ الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أبدى للمرة الأولى اهتمامه بتزكية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
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وأوضحت الأوساط أنَّ ردّ بري على الموفد السعودي بشأن عون أتى من الناحية الدستوريّة على قاعدة أن تعديل الدستور لصالح عون يحتاج إلى 86 صوتاً في مجلس النواب وهو رقمٌ غير مُؤمّن حتى اللحظة.
 
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ"الجديد" إنَّ الموفد السعودي لم يُمسّ أو يُزكّي أي اسم للرئاسة رغم إصرار بعض النواب ورغبتهم في استيضاح وتحديد مسار الجلسة والتصويت.
 
ووفقاً المصادر، فإن النواب السنة شرحوا للجانب السعودي العقبات المرتبطة بإسم قائد الجيش وصعوبة تسويق إسمه أو تبنيه في المرحلة الحالية لاعتراض نواب "الثنائي الشيعي" ومعهم جعجع وباسيل على اسمه.
 
مع هذا، فقد قالت "الجديد" إن الموفد السعودي قرّر تمديد إقامته في بيروت حتى يوم الأحد لاستمزاج المزيد من الآراء مع الكُتل.
 
في المقابل، قالت قناة الـ"MTV" أن عنوان زيارة الموفد السعودي إلى لبنان هو قائد الجيش.
 
 

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