هذا ما قالته مصادر مقرّبة من "حزب الله" عن قائد الجيش

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مقرَّبة من "حزب الله" قولها إنّ "الحزب لم يُعلن يوماً وجود فيتو على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية".

في المقابل، نقلت قناة الـ"MTV" عن مصدر ديبلوماسي قوله إنَّ تداعيات انتخاب رئيس بـ65 صوتاً ستكون صعبة على لبنان، وأضاف: "نأمل انتخاب رئيس توافقي في وقتٍ قريبٍ لكن ليس بالضرورة في 9 كانون الثاني".

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القناة قالت أيضاً إن اجتماعاً نيابياً سيُعقد يوم الإثنين لكُتل "التوافق الوطني" و "الاعتدال" و "لبنان الجديد" و "اللقاء التشاوري المستقل".

من ناحيته، قال النائب غسان سكاف لـ"MTV" إنه "يجب انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني وإلا فذاهبون إلى المجهول".



