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لبنان

ما جديد إجراءات دخول اللبنانيين إلى سوريا؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:33
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نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر في الإدارة السورية الجديدة قولها إنّه "خلال أسبوعٍ كحدٍّ أقصى، سيتمُّ فتح الحدود بين لبنان وسوريا ضمن خُطّة عملٍ جديدة وشروط لدخول اللبنانيين كتلك التي وضعها لبنان لدخول السوريين إلى أراضيه".
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وأوضحت المصادر أنَّ "العمل جارٍ لوضع الإعلاميين اللبنانيين ضمن لائحة الاستثناءات التي ستُبت في الساعات القادمة كما وستكون هناك آلية لتنظيم دخول الإعلاميين العرب والأجانب".
 

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