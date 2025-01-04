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لبنان

وفاة والدة الوليد بن طلال الأميرة منى الصلح.. وفيديو نادر لها مع نجلها

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:32
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أعلن الديوان الملكي السعوديّ، مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة منى الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
 
وذكرت وكالة "واس" السعودية أنّه سيُصلى على الفقيدة يوم غدٍ الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرّياض.
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وعام 2021، جرى تناقل مقطع فيديو للأميرة الراحلة وهي برفقة نجلها وذلك في ظهور نادرٍ لها.
 
وأظهر المقطع المصور وجود سيدة تقف إلى جانب الأمير الوليد بن طلال وتردد التالي: "الله يخليه ويحفظه خيره على العالم كله من سنين طويلة وهو ولد صالح الله يرضى عليه".
 

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