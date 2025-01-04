ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ فريق برنامج "كلنا للوطن" الذي يُقدِّمه الزميل جو معلوف عبر شاشة المحطة، تعرّض لمُضايقات وأُرغم على التوقف عن التصوير وحذف ما سبق أن صوّره أثناء إعداد تقريرٍ في منطقة برج البراجنة.

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وأشارت القناة إلى أن فريق العمل سبق أن نسَّق مع المسؤولة الإعلاميَّة في "حزب الله" بأنه سيقوم بالتصوير في المنطقة.

وفي بيانٍ لها، قالت الـ"MTV" إنها "تضع ما حصل في عهدة السلطات الأمنيّة"، وسألت: "هل يجوز أن تكون وسيلة إعلاميّة لبنانيّة مرغمة على نيل موافقة قوّة حزبيّة لتصوير تقرير مصوّر في منطقة غير عسكريّة؟ وهل الدولة قادرة على تطبيق القانون في منطقة من دون أخرى؟ وهل هذه هي حريّة التعبير التي يدّعي حزب الله الدفاع عنها؟".