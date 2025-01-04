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لبنان
إشكالٌ بين مهربين في الهرمل.. مُعطيات توضح ما يحدث
Lebanon 24
04-01-2025
|
14:16
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أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال تخلله إطلاق نار في نطاق منطقة الهرمل، وذلك بين مهربين لبنانيين وسوريين.
وأوضحت المصادر أنّ الإشتباك أسفر عن إصابة مواطن لبنانيّ جرى نقله إلى إحدى المُستشفيات للمعالجة.
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