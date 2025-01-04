إشكالٌ بين مهربين في الهرمل.. مُعطيات توضح ما يحدث

أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال تخلله إطلاق نار في نطاق منطقة الهرمل، وذلك بين مهربين لبنانيين وسوريين.

وأوضحت المصادر أنّ الإشتباك أسفر عن إصابة مواطن لبنانيّ جرى نقله إلى إحدى المُستشفيات للمعالجة.