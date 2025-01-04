Advertisement

لبنان

إشكالٌ بين مهربين في الهرمل.. مُعطيات توضح ما يحدث

Lebanon 24
04-01-2025 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1301364-638716222764473249.jpg
Doc-P-1301364-638716222764473249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال تخلله إطلاق نار في نطاق منطقة الهرمل، وذلك بين مهربين لبنانيين وسوريين.
 
وأوضحت المصادر أنّ الإشتباك أسفر عن إصابة مواطن لبنانيّ جرى نقله إلى إحدى المُستشفيات للمعالجة.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
تفاصيل إيجابية.. ما هو مصير التهريب بين لبنان وسوريا؟
lebanon 24
05/01/2025 10:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
lebanon 24
05/01/2025 10:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي استهدف فجرا الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا شمال الهرمل والقاع بعدة غارات
lebanon 24
05/01/2025 10:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: "الأشغال" بدأت العمل في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي محافظة بعلبك - الهرمل والبقاع الغربي ويمكن القول إن كل طرقات لبنان تقريباً باتت سالكة
lebanon 24
05/01/2025 10:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الهرمل

التهريب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-01-05
03:30 | 2025-01-05
03:15 | 2025-01-05
03:00 | 2025-01-05
02:45 | 2025-01-05
02:42 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24