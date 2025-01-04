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لبنان

هذا آخر ما كُشف عن موقف "التيار" رئاسياً!

Lebanon 24
04-01-2025 | 15:16
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ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، أن رسالة الموفد السعودي في بيروت الأمير يزيد بن فرحان بشأن ملف رئاسة الجمهوريّة كانت واضحة في موضوع ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
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وأشارت القناة إلى أن الرسالة لم تلاقِ الرضى في عين التينة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك في معراب حيث التقى الموفد برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأضافت: "في المُقابل، فإن الرسالة السعودية لاقت الرضا من قبل كتل أخرى على رأسها اللقاء الديمقراطي والكتائب والمردة وعدد من نواب السنة، فيما بقي موقفُ كتلة التيار الوطني الحر مرتبطاً بالجلسة الانتخابية يوم 9 كانون الثاين الجاري، ومدى نجاح وصول عون خلالها، ليبدأ البحث لاحقاً باسم مرشح آخر".
 
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