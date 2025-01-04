هذا آخر ما كُشف عن موقف "التيار" رئاسياً!

ذكرت قناة الـ"LBCI"، اليوم السبت، أن رسالة الموفد السعودي في بيروت الأمير يزيد بن فرحان بشأن ملف رئاسة الجمهوريّة كانت واضحة في موضوع ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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وأشارت القناة إلى أن الرسالة لم تلاقِ الرضى في عين التينة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك في معراب حيث التقى الموفد برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأضافت: "في المُقابل، فإن الرسالة السعودية لاقت الرضا من قبل كتل أخرى على رأسها اللقاء الديمقراطي والكتائب والمردة وعدد من نواب السنة، فيما بقي موقفُ كتلة التيار الوطني الحر مرتبطاً بالجلسة الانتخابية يوم 9 كانون الثاين الجاري، ومدى نجاح وصول عون خلالها، ليبدأ البحث لاحقاً باسم مرشح آخر".