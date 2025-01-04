جولة صامتة للوفد السعودي "من دون طرح اسم محدد"

يجري الوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان المشرف على عمل اللجنة السعودية المعنية بملف لبنان، والذي وصل الى بيروت مساء الجمعة، لقاءات بعيدة من الاضواء مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين.

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وعلم أن الوفد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتواصل هاتفياً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود خارج البلاد، كما التقى البطريرك بشارة الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب جبران باسيل وعددا من النواب السنة ويواصل لقاءاته اليوم مع نواب مستقلين.

وإذ تردد ان الاتجاه السعودي يصب في التحفيز ضمنا على تزكية انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون اكد اكثر من مصدر نيابي معني ان بن فرحان لم يطرح أي اسم وبقيت احاديثه في ألمواصفات والتشديد على ان يكون الاستحقاق مدخلا الى تغيير كبير في لبنان وفسر كثر ممن التقوه انه يلمح الى قائد الجيش.

ونفى هؤلاء ما تردد عن إبلاغ جعجع الموفد السعودي رفضه لترشيح العماد جوزف عون فيما لم يعرف ما اذا كان بري ابلغه موقفاً حاسماً من ترشيح أي اسم او تحفظه عن عون الذي يحتاج الى تعديل دستوري او نيل أكثرية 86 صوتاً.





وكتبت "الديار" رزت امس اطلالة المملكة العربية السعودية المباشرة على الملف الرئاسي من خلال مستشار وزير الخارجية يزيد بن فرحان الذي التقى بعد وصوله اول امس الى بيروت الرئيس نبيه بري ليلا في عين التينة بعيدا عن الاعلام في اجواء من التكتم حول ما حمله وما جرى خلال اللقاء في خصوص الاستحقاق الرئاسي.

وقال مصدر مطلع إنّ تاويلات كثيرة سبقت ورافقت هذه الزيارة، مشيراً الى أن هناك تكهنات حولها وحول زيارة هوكشتاين غداً للبنان، وأضاف: " نحن في لبنان نبالغ ونغالي في تاويل وتفسير مثل هذه التحركات. فالموفدون من الخارج لا يحملون كلمة السر المتعلقة بهوية وشخص الرئيس. صحيح ان العامل الخارجي مؤثر على الاستحقاق الرئاسي اللبناني في معظم او ربما كل الاحوال منذ فترة طويلة، لكن الصحيح ايضا انه ليس هو الذي يحدد اسم وهوية الرئيس، فهناك العامل الداخلي الذي يلعب دورا رئيسيا في هذا الاستحقاق".

ووفق المعلومات التي توافرت لـ"الديار" فان الموفد السعودي لم يطرح او يشر الى اسم محدد في لقائه مع الرئيس بري، لكنه ركز على اهمية انتخاب رئيس الجمهورية واستكمل تشكيل المؤسسات الدستورية، وعلى مواصفات الرئيس بصورة عامة ومنها ان يتمتع بثقة الشعب اللبناني والمجتمع العربي والدولي.

وحسب المعلومات أيضاً، فانَّ الرئيس بري رحب بالدور السعودي، وركز على ما كان اكد عليه لجهة انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد وان يمتلك مواصفات تجعله يلعب دوره في مواجهة التطورات والتحديات الراهنة والمقبلة.

وتحدث عن الانفتاح على الاشقاء العرب والمملكة العربية السعودية الحريصة على لبنان وعلى تعافيه ونهوضه وعلى اتفاق الطائف.